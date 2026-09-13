💍 Венчание может стать «перезапуском» отношений в браке Семейный психолог Николай Смирнов подчеркнул, что для многих женщин венчание даёт ощущение большей защищённости и уверенности в будущем.
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