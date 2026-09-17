Памфилова: в России более 111 млн избирателей, за рубежом — свыше 1,8 млн

Численность избирателей в России превышает 111 млн человек, за рубежом — более 1,8 млн. Об этом 17 сентября сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.
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