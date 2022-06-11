Саншеш близок к переходу в «Милан» за 18 млн евро, осталось согласовать бонусы для «Лилля». Зарплата – 3 млн в год

Хавбек «Лилля» Ренату Саншеш, вероятно, продолжит карьеру в «Милане». 24-летний португалец перейдет в итальянский клуб за 18 млн евро, клубам осталось лишь согласовать бонусы, сообщает журналист Sportitalia Руди Галетти.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии