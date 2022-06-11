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Саншеш близок к переходу в «Милан» за 18 млн евро, осталось согласовать бонусы для «Лилля». Зарплата – 3 млн в год

Хавбек «Лилля» Ренату Саншеш, вероятно, продолжит карьеру в «Милане». 24-летний португалец перейдет в итальянский клуб за 18 млн евро, клубам осталось лишь согласовать бонусы, сообщает журналист Sportitalia Руди Галетти.

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