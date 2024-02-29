Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Волшебство зимы в снежных снимках Эрика Рейнхарта

Волшебство зимы в снежных снимках Эрика Рейнхарта

Раз уж сегодня последний день календарной зимы (хотя у меня за окном весной и не пахнет, снега ого-го сколько) поставлю-ка я еще зимние пейзажи.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Пожалуйста, Верочка. Согласна, очень красивая, но для меня только в том моменте, когда сиДю дома, в тепле, с чашкой кофе перед монитором.
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1 д.
ВераВерная
Так и тут я с тобой согласна😊
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1 д.
Светлана Митленко
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1 д.

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