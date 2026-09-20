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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Факела» Альшин о 16-м месте: «Можем подняться выше, по игре очков могло быть больше. Необходимости в смене тренера нет»

Хавбек « Факела » Ильнур Альшин считает, что воронежцы могут улучшить свое турнирное положение. После 9 туров «Факел» замыкает таблицу в РПЛ.

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