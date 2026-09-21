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Ховалыг с разгромным результатом побеждает на выборах главы Тывы

Ховалыг с разгромным результатом побеждает на выборах главы Тывы

КЫЗЫЛ, 21 сентября, ФедералПресс. Голосование на выборах главы Республики Тыва завершилось убедительной победой действующего руководителя региона: по итогам обработки 100 % протоколов участковых избирательных комиссий Владислав Ховалыг набрал 90,95 % голосов, выдвигаясь от «Единой России».

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