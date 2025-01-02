Экономист рассказал, куда выгодно вкладывать деньги

По мнению Константина Ордова, директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, в 2025 году наибольшую прибыль инвесторам принесут традиционные финансовые инструменты, такие как банковские депозиты и государственные облигации.
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