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Экономист рассказал, куда выгодно вкладывать деньги

Экономист рассказал, куда выгодно вкладывать деньги

По мнению Константина Ордова, директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, в 2025 году наибольшую прибыль инвесторам принесут традиционные финансовые инструменты, такие как банковские депозиты и государственные облигации.

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