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Юридическому лицу объявлено предостережение за несанкционированную свалку на землях сельхозназначения в Конаковском округе

Юридическому лицу объявлено предостережение за несанкционированную свалку на землях сельхозназначения в Конаковском округе

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям из Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области поступило обращение гражданина РФ о факте размещения несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном в районе деревни Новомелково Конаковского муниципального округа Тверской области.

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