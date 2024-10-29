Юридическому лицу объявлено предостережение за несанкционированную свалку на землях сельхозназначения в Конаковском округе

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям из Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области поступило обращение гражданина РФ о факте размещения несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном в районе деревни Новомелково Конаковского муниципального округа Тверской области.
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