Елена Молдован и Марина Трескова создали сильную и душевную атмосферу в работе

В «муниципальном государстве» на Ямале выделяются главы Муравленко и Лабытнанги. Марина Трескова и Елена Молдован зарекомендовали себя как руководители, умеющие решать хозяйственные, социальные и другие сложные вопросы.
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