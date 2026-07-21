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От кумира школьниц до закрытого холостяка: как изменился Аристарх Венес из «Кадетства»

От кумира школьниц до закрытого холостяка: как изменился Аристарх Венес из «Кадетства»

В октябре 2026 года Аристарху Венесу исполняется 37 лет. Для целого поколения зрителей он остаётся тем самым Ильёй Сухомлиным из молодёжного хита нулевых «Кадетство» — обаятельным курсантом с открытой улыбкой.

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