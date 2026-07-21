От кумира школьниц до закрытого холостяка: как изменился Аристарх Венес из «Кадетства»

В октябре 2026 года Аристарху Венесу исполняется 37 лет. Для целого поколения зрителей он остаётся тем самым Ильёй Сухомлиным из молодёжного хита нулевых «Кадетство» — обаятельным курсантом с открытой улыбкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Попала к Рязанову случайно, а после съёмок возненавидела его: личная драма Ольги Науменко из «Иронии судьбы»
- Пять браков, завещание сыну секретаря и полная изоляция: как в 93 года живёт актриса Татьяна Доронина
- «Больше никому не верю»: два несложившихся брака, тяжелая авария и новая жизнь Марины Яковлевой
Свежие комментарии