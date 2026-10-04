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Reuters: Мерц тайно приехал в Киев

Reuters: Мерц тайно приехал в Киев

REUTERS/Nadja Wohlleben Канцлер Германии Фридрих Мерц утром прибыл в Киев с необъявленным визитом. О поездке главы немецкого правительства 4 октября сообщило агентство Reuters.

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