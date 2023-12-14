«Волшебный участок: Сказочные персонажи и где они обитают

В онлайн-кинотеатре Okko продолжается показ сериала «Волшебный участок» — русского народного комедийного фэнтези с детективной интригой, криминальным экшеном и Николаем Наумовым из «Реальных пацанов» в роли бывшего спецназовца и вчерашнего алкоголика, то есть современного богатыря Лехи Попова.