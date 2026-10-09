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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин – 44-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News, Ахо – 41-й, Слэвин – 42-й, Генцел – 45-й, Пойнт – 50-й

Издание The Hockey News продолжает публикацию рейтинга из 80 лучших игроков НХЛ.   Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин расположился на 44-й строчке.

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