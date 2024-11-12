Мичков отстает на 1 очко от Станковена в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 12 против 13. Защитник «Монреаля» Хатсон идет на 3-м месте

Форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б). На счету 19-летнего россиянина 12 (5+9) очков в 14 играх.
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