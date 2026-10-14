26 лет власти Путина: спасение России и упущенные возможности

Только не надо меня учить любить родину ценить Путина, как тут некоторые пытаются.
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похоже, правители не знают, что надо для процветания РФ. Видимо, их просто пора поменять.
В пределах 10-15 лет будет более точная и более откровенная оценка30 -летию Путинской России .
Это конечно хорошо, очень много сделано. Но большое количество россиян сейчас просто доживает так как работы руками нет- спасибо миграция, внятной идеологии нет, уверенности в завтрашнем дне тоже нет.