Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 591 подписчик

26 лет власти Путина: спасение России и упущенные возможности

26 лет власти Путина: спасение России и упущенные возможности

Только не надо меня учить любить родину ценить Путина, как тут некоторые пытаются.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Это конечно хорошо, очень много сделано. Но большое количество россиян сейчас просто доживает так как работы руками нет- спасибо миграция, внятной идеологии нет, уверенности в завтрашнем дне тоже нет.