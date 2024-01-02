Только для интеллектуалов с чувством юмора: 10 вроде бы простых, как ящик, вопросов по кинокомедии «12 стульев»

Кто вы — Киса или Ося? Свой или чужой на этом празднике жизни? фото: Кадр из многосерийного телефильма «12 стульев» (1976, режиссер Марк Захаров)Даже такие уникальные события, как десятидневные каникулы и Новый год, не в силах заслонить то, что стряслось в этот день теперь уже ровно 47 лет назад, — премьеру выдающегося, как теперь принято выражаться, мини-сериала «12 стульев» Марка Захарова.