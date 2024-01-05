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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • mark1970 Маргулан Токсанбаев
    и комдив, впоследствии, Момыш-Улы, родом был не из Сибири, при всей моей любви к земле предков ...Секретное оружие ...
  • mark1970 Маргулан Токсанбаев
    а насчет 28-ми Панфиловцев, осмелюсь напомнить товарищу "историку" - что она формировалась в Казахстане ...Секретное оружие ...
  • mark1970 Маргулан Токсанбаев
    я к тому, что на такой высоте ни один парашют не раскроется ..Секретное оружие ...

Секретное оружие Красной армии: о сибиряках ходили легенды и ими пугали врага

Секретное оружие Красной армии: о сибиряках ходили легенды и ими пугали врага

Любое знаковое событие Великой Отечественной связано в частности и с уроженцами Сибири и Алтая. Подвиги совершались каждый день В Алтайском крае, как и по всей России, 3 декабря 2019 года прошли многочисленные акции, посвященные Дню неизвестного солдата.

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Комментарии
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mark1970 Маргулан Токсанбаев
я к тому, что на такой высоте ни один парашют не раскроется ..
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1 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
а насчет 28-ми Панфиловцев, осмелюсь напомнить товарищу &quot;историку&quot; - что она формировалась в Казахстане ...
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1 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
и комдив, впоследствии, Момыш-Улы, родом был не из Сибири, при всей моей любви к земле предков ...
Ответить
1 час.

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