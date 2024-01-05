Секретное оружие Красной армии: о сибиряках ходили легенды и ими пугали врага

Любое знаковое событие Великой Отечественной связано в частности и с уроженцами Сибири и Алтая. Подвиги совершались каждый день В Алтайском крае, как и по всей России, 3 декабря 2019 года прошли многочисленные акции, посвященные Дню неизвестного солдата.