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ФАС взыскала почти 10 млрд рублей штрафов в 2024 году

ФАС взыскала почти 10 млрд рублей штрафов в 2024 году

Российские компании заплатили 9,9 млрд рублей штрафов в 2024 году, 4,1 млрд рублей из них взыскали с предприятий из сферы промышленности, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

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