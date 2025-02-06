ФАС взыскала почти 10 млрд рублей штрафов в 2024 году

Российские компании заплатили 9,9 млрд рублей штрафов в 2024 году, 4,1 млрд рублей из них взыскали с предприятий из сферы промышленности, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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