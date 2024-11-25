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Зеленский хочет отдать Трампу ресурсы России, — СМИ

Зеленский хочет отдать Трампу ресурсы России, — СМИ

Зеленский хочет отдать Трампу ресурсы России, — СМИ Ирэн ОрлонскаяПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой о совместной разработке природных ресурсов Украины с Соединенными Штатами Америки.

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Комментарии
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Eduard
А они его Зеленского,или Украина принадлежит Кварталу 95?
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