Зеленский хочет отдать Трампу ресурсы России, — СМИ Ирэн ОрлонскаяПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой о совместной разработке природных ресурсов Украины с Соединенными Штатами Америки.
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