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Регион 29

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В Поморье назвали самые редкие имена для детей с начала 2024 года

За полгода в регионе зарегистрировали рождение 3497 детей: 1843 мальчиков и 1654 девочек, в том числе 34 двоенЗа полгода в регионе зарегистрировали рождение 3497 детей: 1843 мальчиков и 1654 девочек, в том числе 34 двоен— В первом полугодии 2024 года в Поморье самыми популярными именами у мальчиков стали Артём (так назвали 87 малышей), Михаил (81), Александр (79), Дмитрий (73) и Тимофей (67), — рассказала руководитель агентства ЗАГС Архангельской области Ирина Андреечева.

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