Сейчас все туда рванут. Владивостокцам рассказали, где можно поесть плов бесплатно

Для владивостокцев приготовят почти 200 килограммов плова, сообщает PRIMPRESS. Настоящим узбекским пловом горожан будут угощать на площадке возле «Фетисов Арены» в 18 часов перед хоккейным матчем между «Адмиралом» и «Автомобилистом».