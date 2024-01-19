В Казахстане задержали предполагаемого уклониста из России

Гражданина России, скрывающегося на территории соседнего государства, нашли полицейские.На Юге Казахстана местные полицейские вышли на след и задержали трех иностранцев, которые находились в международном розыске.
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