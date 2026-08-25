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Разин о том, кто будет новым капитаном «Металлурга»: «Пока не скажу. Я еще не решил. Вернее, мы не решили»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин сказал, что пока не знает, кто будет новым капитаном команды.

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