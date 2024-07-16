Россияне в дачный сезон покупают стройматериалы и товары для туризма

Весной покупатели интернет-магазинов проявляли наибольший интерес к товарам для строительства (ручные инструменты, стройматериалы, крепежи), товары для дачи (шланги, горшки для рассады, секаторы и сучкорезы, средства от грызунов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии