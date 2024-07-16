Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Какую фигуру! Жирная толстая кишлачка.Певица Манижа сня...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, никому не охота, за одну зарплату, вручную лифт поднимать или опускать.Краснодарка сообщ...
  • Leon Dan
    Да ладно, "не допускается". А как же их любимое, в прошлом, занятие "забивание камнями", проводимое под чутким руково...Казанский имам ра...

Россияне в дачный сезон покупают стройматериалы и товары для туризма

Россияне в дачный сезон покупают стройматериалы и товары для туризма

Весной покупатели интернет-магазинов проявляли наибольший интерес к товарам для строительства (ручные инструменты, стройматериалы, крепежи), товары для дачи (шланги, горшки для рассады, секаторы и сучкорезы, средства от грызунов).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх