Казахстанская боксерша Сатыбалдинова назвала Россию «Рашкой»

И что с нее, с Сатыбалдиновой- взять?! Видимо живёт по формуле - Сила есть - ума не надо!

ЛС

Лидия Санникова

Если бы не Россия, бегала бы за кибиткой с сайгаками... Деградированная особь. Она не в курсе, что в сша сброд со всего мира съезжается? В том числе и она...