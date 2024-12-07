Боксерша из Казахстана Аида Сатыбалдинова оценила необходимость получения гражданства России. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.
Казахстанская боксерша Сатыбалдинова назвала Россию «Рашкой»
Комментарии
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miftirina Николаева
И что с нее, с Сатыбалдиновой- взять?! Видимо живёт по формуле - Сила есть - ума не надо!
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15 час.
ЛС
Лидия Санникова
Если бы не Россия, бегала бы за кибиткой с сайгаками... Деградированная особь. Она не в курсе, что в сша сброд со всего мира съезжается? В том числе и она...
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14 час.
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