MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

152 подписчика

Банкротство закончилось, проценты остались: что ВС разрешил взыскать с дроппера

Долг перед потерпевшей не списали из-за недобросовестности банкрота. Но можно ли после завершения процедуры взыскать проценты за то время, пока обычное начисление было остановлено? Верховный Суд ответил утвердительно — и одновременно показал, почему кредитору нельзя ограничиваться ссылкой на статью 395 ГК РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии