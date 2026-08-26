Банкротство закончилось, проценты остались: что ВС разрешил взыскать с дроппера

Долг перед потерпевшей не списали из-за недобросовестности банкрота. Но можно ли после завершения процедуры взыскать проценты за то время, пока обычное начисление было остановлено? Верховный Суд ответил утвердительно — и одновременно показал, почему кредитору нельзя ограничиваться ссылкой на статью 395 ГК РФ.