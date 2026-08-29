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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о трансферах «Локомотива»: «Клуб уже давно обозначил позицию: российский костяк, российская команда. Сейчас необязательно спускать все деньги непонятно на кого»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов заявил, что главным направлением в селекционной политике клуба остается привлечение российских футболистов.

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