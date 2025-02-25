В ладовской балке в течение этой недели партиями осуществлялась отправка гуманитарной помощи землякам в зону сво.

Неравнодушные односельчане собрали все необходимые вещи по заявкам, поступившим от бойцов. В список вошли дизельные генераторы, прицел ночного видения, автомобильные шины, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, маскировочные сети и другие полезные товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии