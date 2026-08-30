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Мировое обозрение

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С 1 сентября курс доллара войдёт в сложный диапазон. Какой отметки достигнет рубль в следующем месяце

С 1 сентября курс доллара войдёт в сложный диапазон. Какой отметки достигнет рубль в следующем месяце

Лето завершается для рубля на мажорной ноте: доллар, евро и юань обновили максимумы с начала февраля прошлого года, а от июньских минимумов эти пары прибавили более 20%.

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