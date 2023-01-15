Washington Post: Командование ВСУ рассматривает возможность отступления из Артемовска

Киевский режим рассматривает возможность отступления из Артемовска. Об этом пишет Washington Post. Авторы газеты указывают, что Украина столкнулась с непростыми решениями по поводу количества солдат, которых нужно направить для подкрепления в город.
Киевский режим рассматривает возможность отступления из Артемовска. Об этом пишет Washington Post. Авторы газеты указывают, что Украина столкнулась с непростыми решениями по поводу количества солдат, которых нужно направить для подкрепления в город.
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