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Washington Post: Командование ВСУ рассматривает возможность отступления из Артемовска

Washington Post: Командование ВСУ рассматривает возможность отступления из Артемовска

Киевский режим рассматривает возможность отступления из Артемовска. Об этом пишет Washington Post. Авторы газеты указывают, что Украина столкнулась с непростыми решениями по поводу количества солдат, которых нужно направить для подкрепления в город.

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