«Озон» вводит новые правила: отказ от товара теперь обойдется дороже Юлия ЧелкановаВ последние годы онлайн-торговля стремительно развивается, и крупные маркетплейсы, такие как «Озон», постоянно обновляют свои правила, чтобы улучшить сервис и оптимизировать затраты.
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