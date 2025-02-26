«Озон» вводит новые правила: отказ от товара теперь обойдется дороже Юлия ЧелкановаВ последние годы онлайн-торговля стремительно развивается, и крупные маркетплейсы, такие как «Озон», постоянно обновляют свои правила, чтобы улучшить сервис и оптимизировать затраты.