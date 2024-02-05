Симоньян рассказала британскому журналисту о своём тяжёлом детстве и юности

Главный редактор телеканала RT поведала корреспонденту ВВС о выживании в 1990-х годах в России.В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" она сказала, что на встрече с доверенными лицами президента западный корреспондент спросил, почему в конце 1990-х страна избрала именно Владимира Путина.