Арабские страны после событий в Сирии обеспокоились риском народных восстаний

Ряд арабских стран обеспокоился риском народных восстаний после событий в Сирии. Такие риски сейчас оценивают власти Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Иордании, пишет The Washington Post.
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