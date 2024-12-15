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Арабские страны после событий в Сирии обеспокоились риском народных восстаний

Арабские страны после событий в Сирии обеспокоились риском народных восстаний

Ряд арабских стран обеспокоился риском народных восстаний после событий в Сирии. Такие риски сейчас оценивают власти Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Иордании, пишет The Washington Post.

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