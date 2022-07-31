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Панарин об уходе Строума из «Рейнджерс»: «Мы были друзьями и за пределами льда. Тяжело расставаться»

Артемий Панарин высказался об обмене Райана Строума из «Рейнджерс» в «Анахайм». — То, что из «Рейнджерс» ушел твой бывший центр Строум, это бизнес? — Конечно, всегда тяжело расставаться.

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