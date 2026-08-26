Фестиваль «Антон тут рядом» стартует в «Севкабель Порту». В программе — выступления Feduk и Соловы, перформанс с Данилой Холодковым и лекторий «Сеанса»

Все артисты выступают бесплатно, а деньги с продажи билетов направляют на работу фонда «Антон тут рядом» и поддержку аутичных детей и взрослых.
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- Милонов раскритик...
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