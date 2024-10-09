Русская весна
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Русская весна

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Французский генерал раскрыл, какой «сюрприз» готовит НАТО России

Французский генерал раскрыл, какой «сюрприз» готовит НАТО России

В следующем году Франция должна будет доказать, что способна противостоять России, пишет Politico. В статье отмечается, что речь идет о крупномасштабных учениях НАТО «Дакийская весна 2025», которые пройдут в Румынии.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Смотря как украина шестью тысячами вторглась в Россию и продолжает удерживать территорию, французы вообще в себя прверили...
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16 час.
Л
Людмила
Есть маленькие вонючие клопы не на что не способные ((( прибалты, Дания, и прочая гнусная свора))) только при толпе они могут кому то угрожать, а по одиночке не на что не способны.
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16 час.

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