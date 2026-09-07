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Проект коллектора для курорта "Санкт-Петербург Марина" получил одобрение Главгосэкспертизы

Проект коллектора для курорта "Санкт-Петербург Марина" получил одобрение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза РФ утвердила в полном объеме проектную и сметную документацию для возведения канализационного коллектора на участке Горская – ТКК "Конная Лахта".

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