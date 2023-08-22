"Из-за какой-то несчастной квартиры вы поссорили меня с внучкой – она со мной общаться не хочет!"

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— …И получилась прямо по классике жанра: бабушка слегла, ей нужна помощь, а ее любимая внучка не только носу не кажет, но и по телефону-то позвонить не может, про бабулин день рождения забыла напрочь! – рассказывает тридцатишестилетняя Ольга.