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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-директор «Пари НН» Маслов о Гончаренко: «Главное, чтобы был драйв. Бороться за выживание – новый для него опыт» 

– Отличный тренер. Он обладает всеми нужными навыками, тренировать он точно умеет. В РПЛ он работал с несколькими командами.

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