Модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир" научился подавлять FPV-дроны ВСУ

Модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" теперь может подавлять все типы беспилотников, в том числе FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в беседе с РИА Новости представитель делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023.
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