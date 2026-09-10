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Царьград

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Из Кузбасса за рубеж выехали 82 питомца в 2026 году

Из Кузбасса за рубеж выехали 82 питомца в 2026 году

В Кемеровской области зафиксирован рост числа домашних животных, выезжающих за рубеж вместе со своими владельцами.

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