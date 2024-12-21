Почему Apple отправляет жертв шпионского ПО в эту некоммерческую лабораторию безопасности

По данным Forbes, перед выборами команда кибербезопасности вице-президента США и тогдашнего кандидата в президенты Камалы Харрис обратилась к Apple с просьбой о помощи после того, как инструмент, предназначенный для обнаружения шпионских программ на iPhone, отметил аномалии на двух устройствах, принадлежащих сотрудникам предвыборного штаба.
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