Почему Apple отправляет жертв шпионского ПО в эту некоммерческую лабораторию безопасности

По данным Forbes, перед выборами команда кибербезопасности вице-президента США и тогдашнего кандидата в президенты Камалы Харрис обратилась к Apple с просьбой о помощи после того, как инструмент, предназначенный для обнаружения шпионских программ на iPhone, отметил аномалии на двух устройствах, принадлежащих сотрудникам предвыборного штаба.