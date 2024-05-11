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Тульские новости

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В центре Тулы на два дня перестанут работать светофоры

В центре Тулы на два дня перестанут работать светофоры

В выходные, 11 и 12 мая, в Туле произойдет плановое отключение светофоров на перекрестке улиц Льва Толстого и СвободыВ выходные, 11 и 12 мая, в Туле произойдет плановое отключение светофоров на перекрестке улиц Льва Толстого и Свободы.

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