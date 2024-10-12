Бывшего премьера Венгрии оштрафовали на $38 тысяч за оскорбление Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии "Демократическая коалиция" Ференц Дюрчань заявил, что его оштрафовал на 38 тысяч долларов спикер парламента Ласло Кевер за оскорбление премьер-министра страны Виктора Орбана.