Бывшего премьера Венгрии оштрафовали на $38 тысяч за оскорбление Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии "Демократическая коалиция" Ференц Дюрчань заявил, что его оштрафовал на 38 тысяч долларов спикер парламента Ласло Кевер за оскорбление премьер-министра страны Виктора Орбана.
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