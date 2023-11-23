В Москве определили самые посещаемые культурные площадки дней открытых дверей

Известия/Александр Казаков Наибольшее число посетителей в ходе столичной серии акций "Единый день открытых дверей" в этом году приняли культурные центры "ЗИЛ", "Москворечье" и "Зеленоград", а также Дом культуры "Капотня".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии