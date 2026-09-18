Туск опять превратил Россию в "пугало" для нагнетания военной паники

Премьер-министр Польши Дональд Туск в Сейме снова использовал тему России для запугивания союзников, заявив о планах Москвы нанести "гибридные" удары ракетами и дронами по помогающим Киеву странам НАТО, передает Bloomberg .
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