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Лавров: Россия не получала от Сирии обращений о пересмотре соглашений о базах

Лавров: Россия не получала от Сирии обращений о пересмотре соглашений о базах

Российская Федерация не получала от Сирии обращений о пересмотре соглашений о базах в стране. Об этом рассказал руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, информирует РИА Новости.

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