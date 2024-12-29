Лавров: Россия не получала от Сирии обращений о пересмотре соглашений о базах

Российская Федерация не получала от Сирии обращений о пересмотре соглашений о базах в стране. Об этом рассказал руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, информирует РИА Новости.
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