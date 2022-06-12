Энергополитические шахматы

С юмором о политике! Здравствуйте, мои дорогие "темные мордорцы"! Вот я всё думаю: неужели в стране светлоликих, но располневших эльфов все настолько запущено? Ну прямо патологическая страсть какая-то - к сдерживанию, к запугиванию, к санкциям.