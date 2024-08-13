Военные ВС России захватили Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области

На востоке России продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими военными. За последние дни в Курской области произошел ряд значительных столкновений, которые привели к серьезным потерям среди личного состава обеих сторон.
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