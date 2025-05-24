9000 мигрантов получили языковые сертификаты, не зная нашего языка

Tania Еременко

Легко! У нас все продается и все покупается. Даже работяги, которые ремонтируют старые дома, спросишь у них что-нибудь, они машут головой и показывают на рот, что не понимают по-русски. Все у нас продажные - и ЖКХ, и полиция, и те, кто мигрантов регистрирует. Все от мигрантов имеют наживу.