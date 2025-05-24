РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Свыше 9 тысяч сертификатов о знании нашего языка аннулировано у мигрантов по итогам 2024 года.
9000 мигрантов получили языковые сертификаты, не зная нашего языка
Комментарии
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Tania Еременко
Легко! У нас все продается и все покупается. Даже работяги, которые ремонтируют старые дома, спросишь у них что-нибудь, они машут головой и показывают на рот, что не понимают по-русски. Все у нас продажные - и ЖКХ, и полиция, и те, кто мигрантов регистрирует. Все от мигрантов имеют наживу.
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40 мин.
Александр Павлов
Для этого их и завозят, чтоб сделать взятку нормой транкзации.
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33 мин.
Т
Тульнов
Да!
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2 мин.
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